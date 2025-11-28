В Саратове задержан водитель Mustang, угрожавший инспекторам ГИБДД похищением и расправой

В центре Саратова произошел резонансный инцидент с участием водителя иномарки и сотрудников дорожной полиции. Конфликт, запись которого быстро разошлась по федеральным новостным пабликам, закончился задержанием агрессивного автомобилиста.

Инцидент развернулся на улице Дзержинского, между Вольской и Горького. Сотрудники ГИБДД остановили и заблокировали автомобиль Ford Mustang, за рулем которого находился молодой бородатый мужчина. Однако водитель отказался подчиняться законным требованиям полицейских и передавать им водительское удостоверение, демонстрируя его лишь на расстоянии.

Поведение молодого человека быстро перешло в откровенную агрессию. Он обрушил на инспекторов поток нецензурной брани, а также начал выкрикивать шокирующие угрозы, в том числе обещания подвергнуть их сексуализированному насилию. Кроме того, злоумышленник пригрозил похищением, заявив, что «закинет» одного из стражей порядка в багажник. Также при проверке у водителя не оказалось необходимых документов на автомобиль.

Как сообщило информагентство «Взгляд-инфо», правоохранители задержали буйного автомобилиста. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

