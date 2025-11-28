В Челябинске возле школы № 54 водитель Toyota Camry систематически игнорирует ПДД, создавая угрозу для детей

В Челябинске на регулируемом перекрестке вблизи школы № 54 на Северо-Западе зафиксированы неоднократные случаи грубого нарушения ПДД. Как сообщает портал 74.ru , водитель черной Toyota Camry регулярно проезжает на запрещающий сигнал светофора, рискуя жизнью школьников.

Автор видео, предоставивший запись, дал следующие пояснения: «Водитель Toyota Camry с госномером Т421КУ196 ежедневно нарушает ПДД по одинаковой схеме: в 07:50 он объезжает пробку по встречной полосе при наличии двойной сплошной линии и проезжает перекресток улиц Двинская и Игнатия Вандышева на запрещающий сигнал светофора».

Особую тревогу вызывает тот факт, что нарушения совершаются в непосредственной близости от учебного заведения в утренние часы, когда через перекресток движется поток учащихся. На кадрах видно, что автомобиль проезжает на красный свет в те моменты, когда на проезжей части находятся дети.

Перекресток улиц Вандышева и Двинской стал регулируемым лишь год назад после ремонта участка и увеличения транспортного потока. Помимо проезда на красный свет, водитель иномарки опасно маневрирует, выезжая на полосу встречного движения, где присутствует интенсивный встречный поток.

По данным издания, автор видеозаписи уже направил заявление в Госавтоинспекцию. В ГАИ подтвердили получение информации и заявили, что займутся розыском как владельца, так и водителя автомобиля с номерами Свердловской области.

В связи с систематическим характером нарушений, водитель Toyota Camry рискует стать фигурантом уголовного дела по статье 264.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за неоднократные грубые нарушения ПДД.

Отмечается, что для возбуждения уголовного дела нарушения должны быть зафиксированы инспекторами, а не автоматическими камерами, так как требуется установить личность водителя.

Ранее сообщалось, что ДТП, в результате которого погибла девочка, взяли на контроль в Пушкинском.