В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета

В Саратовской области ввели ограничения на работу мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей в связи с атакой вражеских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Таким образом, Саратовская область стала восьмым регионом России, где временно отключают мобильный интернет из-за атак беспилотников.

В регионах РФ ранее также вводились ограничения на работу связи и мобильного интернета — впервые это произошло 21 мая во Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Позже подобные меры были введены в Орловской, Ивановской и Ярославской областях.

С 20 мая по 27 мая силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ было сбито более 2,3 тыс. дронов, из них более 1,4 тыс. — вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 162 вражеских БПЛА над российскими регионами.