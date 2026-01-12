В Саратовской области при загадочных обстоятельствах погибла семья

В городе Балаково Саратовской области произошла трагедия — в одной из квартир нашли тела шести человек, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Следственными органами установлены личности всех погибших. Среди них — четверо взрослых и двое детей (восьмилетний и четырехлетний мальчики).

По предварительной информации, семья считалась неблагополучной. Данных о социальном статусе гостей, находившихся в квартире, нет.

Основной версией случившегося следствие рассматривает отравление угарным газом. Этот бесцветный и без запаха газ мог скопиться в помещении в опасной концентрации.

Соседи, с которыми беседовали журналисты, считают, что причиной утечки могло стать повреждение газового оборудования. Одна из местных жительниц рассказала, что сын хозяев квартиры был гиперактивным ребенком и, возможно, мог что-то поджечь или повредить газовую колонку.

Другая соседка отметила, что пожара в квартире не было, а вокруг произошедшего царит гробовое молчание. На месте работали следователи и эксперты. По факту гибели людей управление Следственного комитета России (СКР) по региону возбудило уголовное дело.

