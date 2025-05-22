В Саратовской области произошла авария с грузовыми вагонами

В Саратовской области, близ станции Нефтяная, с рельсов сошли семь вагонов грузового состава. Информация об этом появилась на официальном сайте РЖД.

Происшествие случилось приблизительно в 21:00. В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий аварии на место направлены два восстановительных поезда. Комиссия проводит расследование причин случившегося, о чем сообщается в пресс-релизе РЖД.

Подчеркивается, что данное происшествие не оказало влияния на график движения пассажирских поездов. В настоящее время компетентные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что поезд с трофейными машинами НАТО прибыл в Кемерово.