В Саратовской области прокомментировали «заход» украинской ДРГ в регион

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины не заходила в Саратовскую область. Об этом официально сообщили главы районов региона в своих каналах.

Связанные с Западом источники стали распространять ложную информацию о том, что группа из ДРГ Украины проникла в Саратовскую область. Региональные и районные чиновники эти сведения опровергли, опубликовав для населения предупреждение.

«Просим сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять дальше недостоверную информацию!», — написал глава Пугачевского района Алексей Янин.

Коллеги из Озинского, Базарно-Карабулакского, Лысогорского и Аткарского районов написали аналогичные предупреждения.

Напомним, 6 августа ВСУ зашли в Курскую область. С тех пор в приграничных поселениях ведется сопротивление. По данным МО РФ противник терпит серьезные потери живой силы и техники.

Ранее сообщалось, что Алаудинов назвал бригады ВСУ, остановленные в Курской области.