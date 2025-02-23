В Саратовской области возбудили дело после взрыва в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в пятиэтажном доме в Балаково Саратовской области.

Региональное СУ СК РФ сообщило, что было возбуждено уголовное дело после взрыва в доме по адресу Набережной Леонова, 35. Пока неизвестно, где именно располагалось устройство и кто его подложил. Предположительно, предмет находился в подъезде.

Известно, что пострадала одна женщина: она вместе с мужчиной и ребенком выходила в этот момент из дома и ее зацепило взрывной волной. Ей оказывают помощь в больнице.

В рамках расследования и необходимых проверок проводят обход квартир, опрос жильцов и другие действия, направленные на установление деталей произошедшего.

Ранее Baza сообщала, что в у многоэтажки в саратовском городе произошел взрыв.