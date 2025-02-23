Взрывное устройство сдетонировало у многоэтажки в саратовском Балаково

В Балаково Саратовской области сдетонировало некое устройство, пишет Baza. По данным канала, пострадала одна женщина, которую затронул взрыв.

По предварительной информации, взрыв произошел во дворе среди многоэтажек на набережной Леонова. В близости от жилого здания сдетонировало взрывное устройство. Рядом с ним находилась женщина, которая получила травмы ног и спины. Пострадавшую госпитализировали.

Канал сообщил, что на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Официальные органы ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, на юге Москвы произошел взрыв и пожар на территории предприятия вблизи о жилых домов. Эту информацию также размещала Baza.