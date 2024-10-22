В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец: он снял видео до крушения

В сбитом в Судане самолете Ил-76 находился гражданин России Антон Селиванец, сообщил RT со ссылкой на родственников мужчины.

По информации близких Антона, за несколько дней до инцидента он прислал видеоролик, снятый с высоты 8,5 тыс. м. Мужчина также успел позвонить родным и сообщить, что планирует приехать в отпуск. Эти сообщения стали последними от россиянина.

Шокирующие кадры с падением самолета и последствиями опубликовал Mash. По предварительным данным, на борту Ил-76 могли находиться другие граждане РФ.

Посольство России в Судане оперативно отреагировало на произошедшее. В ведомстве подтвердили, что принимают необходимые меры для уточнения обстоятельств трагедии и поиска информации о возможных других гражданах России на борту сбитого самолета.

Военная ситуация в Судане ухудшилась весной 2023 года из-за конфликта между президентом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагло. Сейчас обстановка в стране носит военизированный характер.

Ранее сообщалось, что на месте падения Ил-76 в Судане обнаружили документы с информацией о российских гражданах.