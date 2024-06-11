В Щелково спасли семилетнего мальчика, который чуть не утонул в Клязьме

Работник аварийно-спасательного отряда МКУ ГОЩ «Центр ГЗ» Асхабат Матаев спас семилетнего мальчика, который тонул в реке, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Инцидент произошел в районе пляжной зоны центрального парка. Семья с ребенком решила переплыть Клязьму, но мальчик начал тонуть.

Мужчина без промедления бросился в воду, вытащил несовершеннолетнего на берег. Пострадавший был в бессознательном состоянии, после оказания первой помощи он пришел в себя.

После этого ребенка передали сотрудникам скорой помощи.

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