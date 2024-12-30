В Щербинке салют попал в окна квартиры и выбил стекла

В Щербинке, расположенной в Новой Москве, салют попал в окна квартиры жилого дома и выбил стекла. Об инциденте со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пострадал ли кто-то в результате инцидента или нет, пока известно.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Они устанавливают детали случившегося с целью предотвращения таких случаев в будущем.

Ранее юрист Зверев рассказал, как избежать штрафа в 5 тыс. руб. за украшение подъезда к Новому году. Он пояснил, что в первую очередь, собственникам квартир необходимо провести общее собрание. На встрече они должны проголосовать о распоряжении имуществом по собственному усмотрению.