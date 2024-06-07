В семи округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Так, искусственные неровности, которые нужны для принудительного снижения скорости на автодорогах, починили на Парковой улице в Долгопрудном, на улице Победы в Подольске, на улице Жуковского в Жуковском, на улице Староандреевская в рабочем поселке Андреевка под Солнечногорском, в деревне Иванцево под Орехово-Зуево, в селе Комарово под Коломной и в селе Рахманово в Павловском Посаде.

Повреждения искусственных неровностей были выявлены в ходе обследования. Такие инспекции проводятся каждую неделю, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство Мытищинской хорды.