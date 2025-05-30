В Сербии прогремел взрыв на заводе, где делают снаряды для Украины

В сербском городе Валево произошло ЧП. Там прогремел взрыв на предприятии, которое выпускает боеприпасы. Об этом сообщил портал N1.

По имеющимся данным, оборонный завод в Валево выпускает боеприпасы, которые в дальнейшем поставляются украинской армии. На предприятии произошел инцидент. В цеху, в котором проводится прессовка взрывчатого вещества, раздался взрыв. По некоторым сведениям, в больницы отправлены семь рабочих, которые получили травмы и контузии.

Ранее сообщалось, что на фабрике по производству петард в Индии прогремел взрыв, в результате которого 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Еще пятеро рабочих погибло. По заявлению местных правоохранителей взрывная волна была настолько мощной, что полностью разрушила двухэтажное кирпичное строение.