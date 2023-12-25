Протесты в Белграде набирают обороты. В частности, студенты, выражая свое недовольство результатами выборов 17 декабря в Сербии, заблокировали улицу перед зданием Министерства иностранных дел страны.

Об этом пишет РИА Новости. Около сотни студентов активно участвуют в протесте, выкрикивают антиправительственные лозунги и выражают свое недовольство текущей политической ситуацией.

Как сообщает корреспондент, который находится на месте событий, протестующие студенты привлекают внимание общественности своими требованиями изменений и прозрачности в избирательном процессе. Протестующие утверждают, что результаты выборов не отражают волю народа, и требуют пересмотра результатов.

Власти Сербии, в ответ на масштабные протесты, заявили о возможной «оранжевой революции» и вмешательстве извне. Сербские политики подчеркивают, что правительство страны решительно выступит против любых попыток дестабилизации политической обстановки и подчеркнет законность проведенных выборов.

Ситуация остается напряженной, и граждане надеются на диалог между властями и протестующими, который позволит разрешить конфликт и найти мирные решения.

Ранее в России заявляли о том, что протесты в Сербии запущены со стороны Запада. Также российская разведка заранее предупредила власти страны о том, что готовятся провокации и протесты.