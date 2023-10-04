В Сергиевом Посаде спасли собаку, провалившуюся в открытый коллектор

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли бродячую собаку, провалившуюся в открытый коммуникационный коллектор, глубина которого составляет два метра, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. О происшествии операторам Системы-112 рассказал сотрудник «Мособлгаза», который по пути на работу услышал из коллектора жалобное скуление. Мужчина заглянул внутрь и увидел сидящую на дне собаку. Он позвал на помощь коллег, которые откачали мотопомпой воду.

Затем на место прибыли работники «Мособлпожспаса». Один из них спустился по лестнице в сооружение и накинул на пса петлю. После этого участники спасательной операции вытащили животное на поверхность.

Как рассказал замначальника части Сергей Шумов, пес был напуган. Как только спасатели сняли с него веревку, он убежал в неизвестном направлении.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вытащили из колодца в деревне Гарутино под Волоколамском енотовидную собаку.