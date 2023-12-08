В Серпухове загорелось нежилое здание, расположенное рядом с рынком
«МК»: здание рядом с рынком загорелось в подмосковном Серпухове
Фото: [Соцсети]
В подмосковном Серпухове загорелось здание, расположенное рядом с продовольственным рынком на Борисовском шоссе, сообщил «Московский комсомолец».
По информации издания, внутри горящего строения расположены торговые точки. На месте сейчас работаю пожарные.
Судя по кадрам, которые очевидцы публикуют в соцсетях, пламя практически полностью охватило небольшое здание. Других подробностей происшествия пока нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома в Подмосковье пожилую женщину.