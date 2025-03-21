В Сети появились кадры нейтрализации женщины — оператора БПЛА ВСУ

Телеграм-канал «Военное дело» сообщил , что российские войска при помощи удара дрона ликвидировали украинскую женщину-военного, которая управляла беспилотником.

На представленных видеоматериалах запечатлен момент, когда женщина подбирает севший дрон и направляется с ним в укрытие. Впоследствии по данному укрытию наносится удар с использованием беспилотного летательного аппарата.

В результате мощного взрыва блиндаж подвергается полному разрушению. Информация о месте и времени проведения съемки отсутствует.

Ранее сообщалось, что жительница Крыма задержана за шпионаж и работу на украинскую спецслужбу.