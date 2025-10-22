В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников в Дагестане

В среду, 22 октября, стали доступны видеокадры, демонстрирующие последствия утренней атаки беспилотников в Дагестане. Материалы опубликовали в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

На опубликованных кадрах запечатлено здание торгово-развлекательного центра, у которого в результате происшествия оказались выбиты практически все стеклянные конструкции. Территорию вокруг сооружения усеивают многочисленные обломки.

Как ранее заявил глава республики Сергей Меликов, утром 22 октября над территорией Дагестана силами ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать одно из промышленных предприятий.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Позднее в официальных сводках уточнили, что один из дронов врезался в строящееся здание торгового центра, которое на момент атаки было пустым.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 33 БПЛА над регионами РФ за ночь на 22 октября.