В Сети появились кадры разрушенного российским ударом железнодорожного моста в Одесской области

Паблик «Типичная Одесса» опубликовал кадры железнодорожного моста между Александровкой и Ильичевском в Одесской области, который был разрушен ударом российской армии.

Ракета прилетела в локомотив, когда он двигался по мосту. Опоры моста стоят, но само железнодорожное полотно разрушено.

Отмечается, что по этому мосту активно с запада Украины активно поступали военные грузы.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Сегодня сообщалось об ударе по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову.