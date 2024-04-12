В Сети появились кадры разрушенного российским ударом железнодорожного моста в Одесской области
Фото: [t.me/odessa_typical]
Паблик «Типичная Одесса» опубликовал кадры железнодорожного моста между Александровкой и Ильичевском в Одесской области, который был разрушен ударом российской армии.
Ракета прилетела в локомотив, когда он двигался по мосту. Опоры моста стоят, но само железнодорожное полотно разрушено.
Отмечается, что по этому мосту активно с запада Украины активно поступали военные грузы.
Российские войска продолжают наносить удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Сегодня сообщалось об ударе по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову.