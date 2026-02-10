В Сети появились кадры со спасением кота и пенсионерки из горящего дома в Москве
Пожарные спасли кота и его хозяйку из горящего дома на Пресненском Валу
В центре Москвы произошел пожар в многоквартирном доме на Пресненском Валу. Возгорание охватило несколько этажей, в том числе квартиры на шестом и восьмом.
По предварительным данным, источником возгорания стала комната консьержа, после чего пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям в подъезде.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, как пожарные эвакуируют пожилую женщину и кота. Из-за сильного задымления и высокой температуры некоторые жильцы дома оказались заблокированы в своих квартирах.
Для оказания помощи пострадавшим и защиты от холода на место происшествия выехали четыре автобуса, а также пять дополнительных бригад скорой медицинской помощи. Информация о возможных пострадавших уточняется. Причины возгорания и точный ущерб установят в ходе расследования.
