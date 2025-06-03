В Сети появились кадры туристов на склонах проснувшегося вулкана Этна

В понедельник извержение вулкана Этна, расположенного на Сицилии, вызвало опасения по поводу безопасности туристов. На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как отдыхающие спешно покидают склоны вулкана в момент начала его активности. По предварительным данным, несмотря на раннюю фиксацию признаков пробуждения Этны, своевременное оповещение людей не было обеспечено.

По словам главы Сицилийского региона Ренато Скифани, текущая ситуация не выходит за пределы долины дель-Бове, и для местных жителей угрозы нет.

Компания Funivia dell’Etna, занимающаяся организацией экскурсий, заявила, что по своей инициативе прекратила проведение туров, узнав о возникшей панике на склонах. Представители компании выразили сожаление, что данный инцидент может негативно сказаться на репутации местных туристических фирм в пик сезона.

Новое извержение Этны началось в ночь с воскресенья на понедельник, сопровождаясь выбросом в атмосферу столба раскаленных газов, пепла и горных пород, достигшего высоты в несколько километров.

Ранее сообщалось, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 км.