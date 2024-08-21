В Сети появились кадры уничтожения дронов ВСУ под Москвой

В интернете появились видеоролики, на которых средства противовоздушной обороны (ПВО) России останавливают атаку украинских дронов в Подмосковье. Кадры в среду, 21 августа, опубликовал телеграм-канал Mash.

На первом видеоролике слышны два взрыва, от страха вопит женщина, вторые кадры иллюстрируют момент столкновения снаряда ПВО и беспилотника — украинский квадрокоптер разлетается в ярких искрах. Сообщается, что никто не пострадал.

Ночью 21 августа в Подмосковье сбили 11 беспилотных летающих аппаратов. Об этом заявили представители Министерства обороны России. Атака на Московскую область началась в районе 3:00 по московскому времени, она стала самой масштабной за все время.

Всего минувшей ночью армия ВСУ запустила 45 боевых дронов в пяти российских регионах, атака была отражена силами ПВО: 23 беспилотника сбили под Брянском, 6 — в небе над Белгородом, 3 — в Калужской области, 2 — под Курском.

Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговор между Москвой и Киевом.