В Сети появилось видео ликвидации Ираном израильского дрона IAI Eitan

Силы противовоздушной обороны Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника, идентифицированного как тяжелый разведывательно-ударный дрон IAI Eitan, известный также как Heron TP.

В интернете распространилось видео, на котором зафиксировано попадание ракеты в аппарат. По мнению автора телеграм-канала ImpNavigator, представленные кадры действительно демонстрируют Eitan, о чем свидетельствует характерная конструкция с двумя балками.

Eitan является одним из самых габаритных беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении Израиля. В зависимости от модификации, его взлетная масса колеблется в пределах от 4650 до 5400 кг.

Грузоподъемность дрона достигает 2 тонн, что позволяет использовать его для несения разнообразного вооружения, включая ракеты типов Hellfire и Spike NLOS.

Заявленная дальность полета составляет до 14 800 км, а максимальное время нахождения в воздухе — до 40 часов. Крейсерская скорость аппарата — около 296 км/ч, при этом максимальная скорость может достигать 460 км/ч.

Ранее сообщалось, что видеокамера сняла удар иранской ракеты по Центру биологического оружия в Израиле.