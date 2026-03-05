В Сети появилось видео падения иранского дрона в Азербайджане

В Сети обсуждают момент падения иранского дрона на территории Азербайджана. Как пишет РБК со ссылкой на местные СМИ, беспилотник рухнул вблизи школы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

На кадрах видно, как иранский беспилотник соприкасается с землей, после чего происходит взрыв. Сейчас территорию вокруг учебного учреждения оцепили. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Известно, что обломки еще одного дрона нашли вблизи здания Международного аэропорта Нахчыван. В результате падения терминал получил повреждения, начался пожар. Всех сотрудников и пассажиров эвакуировали.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало произошедшее и вызвало иранского посла Моджтаба Демирчилу. Дипломату вручили ноту протеста в связи с действиями Тегерана.

Стоит отметить, что Нахчыван расположен всего в 30 км от границы с Ираном, где с конца февраля продолжаются военные действия, которые начали США и Израиль.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон запрашивает силы разведки для войны с Ираном.