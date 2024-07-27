В сети появилось видео полета вражеского дрона над Рязанской областью

В интернете появились кадры , на которых запечатлен полет украинского дрона над Рязанской областью.

Как ранее сообщил канал SHOT, взрывы в регионе местные жители услышали примерно в 06:00. Громкие звуки были слышны в районе аэродрома Дягилево, расположенного на западной окраине Рязани.

Как позже сообщило Министерство обороны РФ, в Рязанской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила семь беспилотников ВСУ. Губернатор региона Павел Малков рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытки обстреливать территорию России. Чаще всего под удар попадают приграничные регионы страны. В Брянской, Курской и Белгородской областях в связи с этим действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же — действует на территории Крыма и Севастополя.

Ранее мы сообщали, что система ПВО сбила летевший атаковать авиабазу ВС РФ в Энгельсе украинский беспилотник.