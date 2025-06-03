В Сети появилось видео потасовки жителей Хабаровска с росгвардейцами

В Хабаровске горожане вступили в драку с сотрудниками Росгвардии. Видеозапись столкновения опубликовали в телеграм-канале Amur Mash.

На видеозаписи запечатлено, как гражданские лица, включая мужчин и женщин, активно теснят представителей правопорядка, получая аналогичный ответ. В кульминационный момент к группе протестующих подбегает женщина и наносит удар одному из росгвардейцев.

В ответ сотрудник Росгвардии разворачивается, обездвиживает атакующую и приставляет к ее голове оружие. Впоследствии женщину заковывают в наручники и помещают в служебный автомобиль. Остальные участники инцидента приняли попытки освободить задержанную.

Согласно информации, предоставленной каналом, причиной конфликта стало нарушение общественного порядка нетрезвой компанией возле одного из городских заведений. На замечания сотрудников силовых структур нарушители не отреагировали.

Ранее сообщалось, что в Махачкале неизвестные напали на экипаж полиции.