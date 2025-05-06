В Севастополе была объявлена ракетная тревога

Развожаев известил в микроблоге в 21.36 по московскому времени, что на территории Севастополя объявляется угроза ракетного удара. С этого момента всем жителям следовало либо уйти в надежное укрытие, либо занять у себя дома безопасное место. Эта тревога действовала на протяжении 47 минут. Уже в 22.23 режим ракетной тревоги был отменен.

Ранее Развожаев объявил, что в Севастополе отменен парад, который должен был состояться 9 мая. Такое решение было принято по соображениям безопасности. Акция «Бессмертный полк» в городе будет проведена в онлайн-формате. Однако для различных возрастных групп и интересов будет организовано множество других праздничных мероприятий.