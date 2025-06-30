В Севастополе была объявлена воздушная тревога

Губернатор объявил воздушную тревогу в 21.18 по московскому времени. После ее объявления всем горожанам и гостям стоит пройти в укрытие либо занять безопасное место в здании. Весь наземный и водный общественный транспорт прекращает свое движение. При этом автобусы и троллейбусы высаживают пассажиров в таких местах, чтобы они смогли сразу проследовать в укрытия кратчайшим путем, не тратя много времени.

Ранее сообщалось, что у берегов Севастополя начали исследовать 100-летние подводные лодки и танкер. Группа археологов приступила к погружениям в Черное море с целью изучения затонувших судов. Особое внимание будет уделено танкеру «Маковей», который затонул еще в 1915 году. Планируется оценить степень опасности, которую представляет собой пребывание затонувших кораблей в море из-за остатков нефти и нефтепродуктов.