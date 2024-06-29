В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела ВСУ пляжа

На территории пляжа Учкуевка в Севастополе в морской акватории продолжают работать водолазы в поисках неразорвавшихся частей украинской ракеты американского производства, что упала в прошлое воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отметили в экстренных службах города, накануне на глубине порядка почти метров были найдены и сразу же на месте уничтожены четыре кассетных суббоеприпаса.

«Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения», — говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что пока пляж в Учкуевке продолжит оставаться закрытым для доступа отдыхающих и местных жителей.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.