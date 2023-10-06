В Севастополе объявлена воздушная тревога – власти

В Севастополе снова была объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом опубликовал губернатор города Михаил Развожаев вечером в пятницу, 6 октября.

При этом данный инцидент не является первым – ранее в городе также звучал сигнал тревоги, отбой ей был дан только спустя полчаса.

Сейчас губернатор Развожаев призвал всех граждан быть внимательными из-за воздушной тревоги. Второй раз за день было приостановлено и движение по Крымскому мосту, а также общественного транспорта в городе.