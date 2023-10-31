В Севастополе объявлялась воздушная тревога

В Севастополе вечером вторника, 31 октября, звучали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, объявлялась воздушная тревога. С просьбой для жителей соблюдать максимальную осторожность и быть внимательными и обратился в своих соцсетях губернатор.

Сообщается, что сигналы звучали в 21:58. Подробности уточняются, на данный момент информации о разрушениях нет.