В Севастополе объявлялась воздушная тревога
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
В Севастополе вечером вторника, 31 октября, звучали сирены воздушной тревоги. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, объявлялась воздушная тревога. С просьбой для жителей соблюдать максимальную осторожность и быть внимательными и обратился в своих соцсетях губернатор.
Сообщается, что сигналы звучали в 21:58. Подробности уточняются, на данный момент информации о разрушениях нет.