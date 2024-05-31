В Севастополе предотвратили теракт, готовившийся против российского военного

По данным источника, 30-летний житель Севастополя под кураторством Службы безопасности Украины (СБУ) забрал из схрона радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ), в котором содержалось 630 граммов пластической взрывчатки.

После этого диверсант поместил взрывчатку на газовую трубу возле двери дома, в котором проживает военнослужащий. Активировать устройство мужчина должен был в момент, когда военный появится у дома. Диверсант не успел этого сделать, так как был задержан.

Отмечается, что во время допроса диверсант во всем признался и рассказал детали планируемого преступления.

Ранее мы сообщали, что в Крыму задержали диверсанта, который планировал устроить теракт на железной дороге в одном из районов республики. Он также рассказал, что планировал помочь ВСУ нанести удар по Крымскому мосту.