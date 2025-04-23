В Севастополе произошло ДТП с участием автобуса «Артека»

Автобус, перевозивший детей из Международного детского центра «Артек», попал в ДТП в центре Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в 12:50 мск на дороге, расположенной возле дома № 45 на улице Гоголя.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Scania допустил ошибку в выборе дистанции, что привело к столкновению с легковым автомобилем Honda. Удар был настолько сильным, что машину марки Honda отбросило на припаркованный BMW.

В результате ДТП восемь несовершеннолетних были доставлены в больницу с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку инцидента.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, тяжелых травм попавшие в медучреждение дети не получили. Там же отметили, что остальные отдыхающие в «Артеке», находившиеся в автобусе, отправились на запланированную экскурсию.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) работают на месте аварии, обеспечивая безопасное движение. Регулировщик контролирует ситуацию на дороге, чтобы минимизировать заторы.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов.