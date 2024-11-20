В Севастополе развернули ПВР в кинотеатре для жителей горящей многоэтажки

В Севастополе в кинотеатре «Москва» был организован пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры пострадали в результате пожара в многоквартирном доме, как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Пожар произошел по адресу: улица Хрусталева, дом 17, где воспламенение произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного здания.

Пламя вскоре начало распространяться по балконам на этажи выше. Губернатор заявил о том, что восемь квартир сгорело и один человек погиб. На место происшествия выехал директор департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский. Ведется работа по организации временного жилья для пострадавших.

Согласно обновленным данным от МЧС России, из задымленного дома было выведено 25 граждан, среди которых был один ребенок. Одна женщина получила травмы и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что пожар в гостиничном комплексе в поселке Дорохово локализован.