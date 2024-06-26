В Севастополе среди ночи начались учения со стрельбой в акватории Черного моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан и туристов, что в районе 2 часов ночи в среду, 26 июня, планируются ночные учения со стрельбой.

Как написал Развожаев у себя в аккаунте в соцсетях, все будет происходить в акватории Черного моря в районе Северного и Южного молов.

«Ориентировочно около 02:00 в районе Северного и Южного молов флот проведёт тренировку — будет произведен один учебный выстрел», — говорится в сообщении.

В продолжение темы губернатор добавил, что в городе «будет громко».

Напомним. утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, объявлен в городе днем траура.

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь.