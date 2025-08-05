В Севастополе суд назначил по 12 лет колонии девушке и ее матери за государственную измену

В Севастополе были осуждены 42-летняя женщина и ее 24-летняя дочь. Им дали по 12 лет колонии за работу на Украину. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, полученную от севастопольской прокуратуры. По ее данным, молодая женщина решила заработать. Она взялась сотрудничать с представителями Украины и даже привлекла к этому собственную мать. Женщины делали фото военных объектов в Крыму и затем отправляли их своим украинским кураторам. Их деятельность разоблачили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Суд вынес суровый приговор, он назначил злоумышленницам по 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обе подсудимые были признаны виновными в совершении государственной измены.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест редактору URA.RU Денису Аллаярову до 31 октября 2025 года. Ему инкриминируют дачу взятки 20 тыс. руб. своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. Адвокаты настаивают на отсутствии доказательств передачи денег, а сам Аллаяров свою вину не признает.