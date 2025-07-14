В Севастополе завелся маньяк-душитель: три жертвы за короткий срок

В Севастополе активизировался опасный преступник, совершающий сексуальные нападения на женщин. Отличительной чертой его действий является удушение жертв перед совершением насилия. Зафиксировано как минимум три случая, произошедших в последние дни, сообщил телеграм-канал Readovka.

В Гагаринском районе города орудует маньяк, нападающий на женщин по схожему сценарию. По информации, полученной от жильцов одного из домов, их соседка стала жертвой нападения неизвестного. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник преследовал женщину.

Преступник выбирает темное время суток, выслеживает своих жертв, нападает сзади и, придушив до потери сознания, совершает сексуальное насилие. По имеющимся данным, за короткий период времени пострадали минимум три севастопольские женщины. Информация о смертельных исходах или точном количестве жертв отсутствует.

Правоохранительные органы города ведут активные поиски и оперативные мероприятия для установления личности и задержания злоумышленника, совершающего эти тяжкие преступления.

В свою очередь, жители Севастополя призывают к бдительности, особенно женщин, рекомендуя им использовать средства самозащиты и избегать одиночных прогулок в ночное время в Гагаринском районе.

Ранее сообщалось, что маньяк-убийца с пониженным уровнем IQ вышел на свободу после 15-летнего заключения.