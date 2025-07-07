Маньяк-убийца с пониженным уровнем IQ вышел на свободу после 15-летнего заключения

Маньяк-убийца Рудольф Варламов, известный как шарканский маньяк, вышел на свободу спустя 15 лет отбывания наказания в удмуртской исправительной колонии (ИК), пишет SHOT.

История преступлений мужчины с пониженным уровнем IQ началась в 1999 году. Тогда в удмуртском селе Шаркан пропала девятилетняя девочка. Чтобы раскрыть эту пропажу, правоохранителям даже пришлось объявить награду в 1 тыс. руб. за любую информацию о ребенке.

Варламов, узнав об этом, решил заработать и рассказал полиции, что ему приснился сон с местом обнаружения тела девочки. Впоследствии правоохранители, основываясь на словах мужчины, нашли тело ребенка. Экспертиза показала, что перед смертью школьницу изнасиловали.

Варламов сразу же стал главным подозреваемым, однако доказать прямую его причастность суду не удалось и он был отпущен на свободу.

Спустя 11 лет следователи все же продолжили искать доказательства причастности Варламова к преступлению. Правоохранители решили применить хитрый обман — они отправили симпатичную журналистку, чтобы взять у него интервью.

В ходе беседы он подробно рассказал о своих преступных действиях — как схватил девочку, закрыл ей рот и изнасиловал. Маньяк показал на камеру все свои действия. В результате этого Варламова приговорили к 15 годам строгого режима. Он отбывал наказание в исправительной колонии (ИК) № 5 в Сарапуле.

Как пишет SHOT, за время заключения на его счету было зафиксировано 17 нарушений режима. В тюрьме Варламов работал швеей. Психологи отметили у него пониженный уровень IQ, слабую реакцию на воспитательные беседы и странные рассуждения.

В конце 2024 года маньяк вышел на свободу. За ним установлен административный надзор до 2032 года, в рамках которого он обязан регулярно отмечаться в местном отделении полиции. Также ему запрещено находиться вблизи школ и детских садов. В настоящее время Варламов состоит на профучете как лицо, склонное к сексуальным посягательствам.

Ранее SHOT сообщал, что битцевский маньяк страдает от алкоголизма несмотря на 17 лет заключения.