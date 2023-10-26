В Северной Каролине пятеро погибли во время стрельбы
Фото: [©Крис Джун/РИА Новости]
В округе Сэмпсон, что в штате Северная Каролина в США 26 октября произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя полиции.
По предварительной информации, было обнаружено не меньше пяти тел погибших. Смертельные ранения получили четыре мужчины и одна женщина разной расовой принадлежности и абсолютно разного возраста от 30 до 80 лет.
Ранее звонок о том, что в доме обнаружены обстрелянные тела, поступил в ночь на четверг. Сотрудники правоохранительных органов ищут родственников убитых.