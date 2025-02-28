В Северной Корее прошел испытательный пуск стратегической крылатой ракеты

Во вторник, 25 февраля, в Северной Корее состоялся испытательный пуск стратегической крылатой ракеты. Запуск проводился с целью проверки сил ядерного сдерживания, передает радио «Голос Кореи».

Пуск пакеты проводило одно из подразделений ракетных соединений западного района Корейской народной армии. Место проведения теста посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Стоит отметить, что в этом году испытания ракет проводятся в КНДР уже в четвертый раз. Прошлые пуски состоялись 25 января, когда тестировали снаряд, запускаемый из-под воды.

Ранее сообщалось о том, что ФБР заявило о вине Северной Кореи в хищении $1,5 млрд с криптобиржи ByBit.