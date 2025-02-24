В Сочи туристов накрыла снежная лавина

В Сочи в районе курорта «Роза Хутор» снежная лавина накрыла трех человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МЧС России.

Уточняется, что инцидент случился на южном склоне Аигби, который находится за пределами оборудованных трасс курорта. В результате схода снега два человека оказались рядом с опасной зоной и своими силами вернуться обратно не могут. Туристы сообщили в экстренные службы, что с ними был третий катающихся, который перестал выходить на связь.

Как позже РИА Новости рассказали в пресс-службе «Розы Хутор», среди оказавшихся в небезопасной горной зоне находятся гид и два райдера. С двумя людьми удается держать связь по телефону, они прислали свои координаты. Еще один человек пропал. Известно, что потерпевшие катались за пределами маркированных трасс. В настоящее время прорабатывается безопасный маршрут для выхода к людям.

Ранее стало известно, что после схода лавины в Дагестане 14 населенных пунктов остались без транспортного сообщения.