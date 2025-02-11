В Северной Осетии ввели план «Перехват» после убийства на трассе

В Северной Осетии после стрельбы на федеральной трассе «Кавказ», в результате которой один человек погиб, был активирован план «Перехват», сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, накануне вечером 30-летний Хетаг Х. из Ардона стал жертвой нападения и был расстрелян. Нападавшие произвели более десяти выстрелов, а затем скрылись с места происшествия. Хетага доставили в районную больницу, где он скончался.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают трех местных жителей: 27-летних Сармата Габараева и Родиона Гаглоева, а также 36-летнего Тимура Гиоева. В Ардоне введен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что отрубивший жене руки Дмитрий Грачев до сих пор не выплатил ей компенсацию.