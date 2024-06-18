В Северодвинске ребенок чуть не подорвал квартиру после общения с мошенниками

Мошенники убедили 11-летнего мальчика в Северодвинске открыть в своей квартире газ и поджечь его зажигалкой, сообщает Baza.

По данным источника, инцидент произошел 13 июня. Избежать трагедии удалось благодаря забывчивому отцу, который вернулся в квартиру за смартфоном. Он увидел, как мальчик общается с кем-то по его телефону.

Выяснилось, что ребенок начал общаться с якобы начальником отца, который убеждал школьника в необходимости подготовить квартиру для ремонта газа. Мошенники убедили мальчика закрыть все окна и двери, убрать животных и открыть все газовые горелки, а спустя некоторое время зажечь зажигалку.

Газ наполнял квартиру в течение 20 минут. Мальчик продолжал щелкать зажигалкой. К счастью, взрыва удалось избежать еще и потому, что квартира расположена на первом этаже, и часть газа ушла через вентиляцию в полу.

Когда отец понял, что произошло, он выхватил телефон, открыл все двери и окна, и закрыл все вентили. На том конце трубки мошенники грубо ответили мужчине, заявив, что, если бы он вернулся домой на 10 минут позже, его бы сына и «хаты» не было.

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