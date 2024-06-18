В Сочи третьи сутки не могут найти девушку, которую волной унесло в море
Фото: [Pxhere.com]
В Сочи продолжаются поиски пропавшей девушки из Липецкой области, сообщает канал SHOT. Ее волной унесло в море.
На кадрах, опубликованных в канале, видно, как девушка и молодой человек находятся на берегу разбушевавшегося моря. Инцидент произошел на пляже «Ривьера» в воскресенье, 16 июня.
Молодые люди окунаются в воду. Видно, что волны затягивают их. Одна из таких волн и затянула 20-летнюю жительницу Липецкой области. Парень, который купался во время шторма выбрался, а свою спутницу не обнаружил. Также на кадрах видно, как девушку уносит вглубь.
Отмечается, что спасатели продолжают поиски туристки, однако пока они не дали результатов.
Спасатели напоминают, что купаться в шторм запрещено. Он создает опасные условия для купания из-за сильного прилива, волн и течений, что может представлять угрозу для жизни. Также в воде в шторм могут находиться опасные предметы или материалы, которые могут нанести вред человеку.
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