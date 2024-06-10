В Шебекено на мине подорвался журналист ВГТРК

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека подорвались на мине в Шебекино. Среди них — сотрудник телеканала «Россия 24». Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

Инцидент коснулся трех бойцов самообороны. На данный момент, отметил Гладков, оператор телеканала находится в тяжелом состоянии. Его доставили в медицинское учреждение. Мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Медики оперируют пострадавшего.

Как написал Гладков, еще один мужчина, который входил в состав территориальной обороны, доставлен в белгородскую больницу. Всем пострадавшим оказывается своевременная медицинская помощь.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ. В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что в Ярославский области беспилотники пытались атаковать НПЗ. Дроны были уничтожены системой ПВО. Раненых и пострадавших нет.