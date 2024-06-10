Три беспилотника ВСУ пытались атаковать НПЗ в Ярославской области

Стало известно, по каким причинам в Ярославской области было перекрыто движение на трассе М-8 «Холмогоры».

По информации Mash, с 3 до 5 утра по московскому времени в области работала система противовоздушной обороны (ПВО). Она отбивала три украинских беспилотника, целью которых был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Именно в районе трассы М-8, соединяющей Ярославль и Ростов-на-Дону упали обломки БПЛА, из-за чего движение на ней было ограничено.

Эта атака со стороны украинской армии на Ярославскую область стала четвертой. В марте 2024-го года ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты в этом регионе.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе систем ПВО в разных регионах РФ. Часто о сбитых в небе объектах сообщается из Белгородской, Курской и Брянской областей, а также из Крыма и Севастополя, где действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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