В Шебекино FPV-дрон ранил шесть мирных жителей на предприятии

В Шебекино беспилотный летательный аппарат типа FPV нанес удар по территории промышленного объекта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал в своем телеграм-канале о шести пострадавших среди гражданского населения.

В результате инцидента один мужчина и две женщины получили ранения, вызванные взрывом мины и осколками. Еще у трех женщин диагностированы баротравмы.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается полная и своевременная медицинская помощь.

Сообщается о повреждениях фасада и оконных конструкций одного из зданий на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что три ребенка получили травмы в результате атаки ВСУ на Марьино.