Замглавы района в Белгородской области был награжден посмертно

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, который скончался после того, как машина подорвалась на мине, был удостоено медали «За отвагу» посмертно. Указ о награждении чиновника был подписан лично президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 14 марта. По данным издания, Путин наградил Бородаенко за самоотверженность и отвагу во время исполнения долга.

Сам инцидент случился в среду, 13 марта, в Краснояружском районе Белгородской области. Машина, в которой находились мирные граждане, подорвалась на мине, но на тот момент не было известно, кто пострадал. Только потом власти раскрыли, что среди пострадавших оказались и сотрудники администраций. Второй пострадавшей оказалась Галина Пащенко – глава администрации Вязовского поселения, а третьим – водитель скотовоза. Их доставили с травмами в больницу.

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