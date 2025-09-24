В России произошло первое столкновение самолета с беспилотником

Росавиация официально подтвердила первый в России случай столкновения пассажирского самолета с беспилотником. Инцидент произошел на Камчатке с лайнером Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Об этом сообщает Lenta.ru.

Расследование показало, что 2 августа самолет «Камчатского авиапредприятия», выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики, столкнулся в воздухе с неустановленным объектом. На борту воздушного судна находились 28 пассажиров, включая четверых детей. Экипаж успешно посадил лайнер, и лишь послеплановый осмотр выявил вмятину на носовой части фюзеляжа.

Первоначально пилоты предположили, что повреждение оставила птица. Однако комиссия Росавиации исключила эту версию — на месте удара отсутствовали характерные следы перьев или крови. После тщательного анализа других возможных причин специалисты пришли к выводу о столкновении с беспилотником. Отмечается, что экипаж не почувствовал серьезных изменений в управлении, что и позволило благополучно завершить полет.

Этот инцидент стал первым официально зарегистрированным случаем столкновения гражданского воздушного судна с дроном в России.

Ранее стало известно, что власти в российском регионе начнут штрафовать за съемку БПЛА.