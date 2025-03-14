В Шереметьево задержали украинца с $70 тыс. из Катара

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали гражданина Украины, который пытался нелегально ввезти в Россию $70 тыс. из Катара. Об этом сообщили представители Федеральной таможенной службы.

Согласно информации ведомства, сотрудники таможенного контроля остановили 43-летнего мужчину в «зеленом» коридоре. Он заявил о наличии у него денежных средств и предоставил их для пересчета.

После пересчета ему вернули $10 тыс., разрешенных к провозу через границу без декларирования, под расписку. Таможенная служба отметила, что сумма незаконно ввозимой валюты превысила 6,5 млн руб. в эквиваленте.

В отношении гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наличных в особо крупном размере. Ему может грозить штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что экс-президента Колумбии Пастрана задержали в аэропорту Луанды.